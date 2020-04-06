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DHMİ Genel Müdürü Keskin'den İstanbul Havalimanı paylaşımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle devreye girmesinin 1. yıl dönümünde, "Kısa sürede ülkemiz havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan özel bir mutluluk duyuyorum" dedi.

06.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:48
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den İstanbul Havalimanı paylaşımı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle devreye girmesinin 1. yıl dönümünde, "Kısa sürede ülkemiz havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan özel bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, ilk fazında 6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle devreye girmesinin ardından geride kalan bir yılda 64 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanının tam kapasiteyle açılışının 1. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulunan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, asrın projesi olarak gösterilen İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi küresel havacılık sektöründe önemli bir yere getirmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Ülkemiz havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan özel bir mutluluk duyuyorum""

Keskin, "Hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşsiz vizyonu ile hayat bulan ve bu süreçte görev almaktan her zaman gurur duyduğum zafer anıtımız İstanbul Havalimanı'nın büyük göç ardından sayısız başarılara kanatlanmasının birinci yıl dönümü kutlu olsun. Asrın projesi İstanbul Havalimanı'nın günümüzde de DHMİ ile İGA arasındaki etkili yönetimini sağlamanın sorumluluğu ile kısa sürede ülkemiz havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan özel bir mutluluk duyuyorum. Havacılık sektörünün de etkilendiği bu süreci hepimizin alacağı önlemlerle atlatmayı ve ertelenen başarılarımıza en kısa sürede yeniden ulaşmayı Yüce Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, İstanbul, Keskin, Güncel
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