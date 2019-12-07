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DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı kış tatbikatını denetledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nı ziyaretinde kışa hazırlık çalışmalarını inceledi.

07.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:34DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı kış tatbikatını denetledi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin , Havalimanı'nı ziyaretinde kışa hazırlık çalışmalarını inceledi.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'nda İGA tarafından yürütülen kışa hazırlık faaliyetlerini ve taksi yolları ile uçak park yerlerinde gece yapılan kar temizleme tatbikatını takip etti.
DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'nı ziyareti esnasında "Koluman" tarafından yeni üretilen ve denenmesi amacıyla İstanbul Havalimanı'nda bulunan iki yeni aracı da test etti.
İstanbul Havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapılan tatbikat, tüm birimlerce dikkatle takip edildi.
- İstanbul Havalimanı kışa hazır
Kış hazırlıkları kapsamında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, bu kapsamda 350'nin üzerinde personele de eğitim verdi. Ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan kış hazırlıkları için apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirildi. Kışla mücadele için 129'un üzerinde ekipmanın her an hazır olduğu bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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