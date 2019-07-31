DHMİ Genel Müdüründen teşekkür mesajı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.



Havacılık sektöründe yaptığı başarılı çalışmaların ardından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.



Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olan DHMİ'ni daha iyi bir noktaya taşıma hedefiyle göreve başladığını söyleyen Keskin, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime, ülkemizin gurur kaynaklarından biri olan kuruluşumuzu daha iyi bir noktaya taşımak hedefiyle başlamış bulunmaktayım. Allah utandırmasın. Ülkemiz havacılığını dünyada ilk sıralara taşıyan, görev ve sorumluluk almaktan onur duyduğum İstanbul Hava limanı projesinin ardından bu önemli görev için şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımıza, görevlendirme sürecindeki destekleriyle beni bu göreve hazırlayan aileme, tüm mesai arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının havacılığa büyük destek vererek sektörün önünü açtığını kaydeden Keskin mesajında, "Bu dönemde güzel ülkemizin her bölgesinde inşa edilen yeni hava limanları, terminal binaları, modern tesisleri ve işletme kalitesi dünyadaki rakipleriyle yarışıyor, seyrüsefer kalitesi ve emniyetiyle her yıl milyonlarca yolcuya hizmet sunuyor. Başarılarımıza yeni başarılar ekleyecek büyük projeleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA