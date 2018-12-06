Dhmi Kasım Ayı Uçak, Yolcu ve Yük Trafiğini Açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Kasım ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre 2018 yılı kasım ayında; Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 64.745, dış hatlarda ise 41.826 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38.435 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 145.006'ya ulaştı. Bu ayda Türkiye
geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8.122.448, dış hat yolcu trafiği ise 5.815.463 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 13.952.818 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayı itibarıyla iç hatlarda 59.645 ton, dış hatlarda 221.246 ton olmak üzere toplamda 280.891 tona ulaştı.
2018 Yılı kasım sonu (11 aylık) gerçekleşmelerine göre ise; Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) 1.876.054, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 196.662.680, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 3.538.533 tona ulaştı. - İSTANBUL
Posta,Devlet Hava Meydanları İşletmesi
06 Aralık 2018 Perşembe 10:16