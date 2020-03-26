Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHMİ, korona virüs ile mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarını kullanan yolcuların sağlığı için yeni tip korona virüse yönelik önlem almaya devam ediyor.

26.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:38
DHMİ, korona virüs ile mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarını kullanan yolcuların sağlığı için yeni tip korona virüse yönelik önlem almaya devam ediyor. Tüm havalimanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yapan DHMİ, ek olarak önleyici tedbirleri de disiplinli bir şekilde uyguluyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarını kullanan yolcuların sağlığı için yeni tip korona virüse yönelik önlem almaya devam ediyor. Tüm havalimanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yapan DHMİ, ek olarak önleyici tedbirleri de disiplinli bir şekilde uyguluyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin tüm havalimanlarında aldığı önlemler şöyle:

"Sosyal Mesafe Uygulaması'na geçilmiş; uygulamaya yönelik gerekli yer işaretlemeleri yapılmıştır. Havalimanlarımızda bilgilendirme ve hatırlatmalar görsel iletişim araçları ile yapılmaktadır. Sosyal mesafeye riayet edilmesi ile ilgili anonslar sıklıkla yapılacaktır. Terminal binalarına uğurlayıcı ve karşılayıcı alınmamaktadır. (Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu refakatçileri hariç) Hizmet değerlendirme ve tanıtım temalı yazılı yayınlar alanlardan kaldırılmıştır. Otoparklarda ve tüm ticari hacimlerde kredi kartı ile ödeme teşvik edilmektedir. Bekleme bölgelerindeki oturma alanları sosyal mesafe gözetilerek düzenlenmiştir. Tüm havalimanlarımızda ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri yüzde 100 taze havalı konumda (donmaya karşı gerekli önlemler alınarak) çalıştırılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››DHMİ, korona virüs ile mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 15:30: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Haber 15:30: Çorlu'da "tıbbi malzeme toplama" kampanyası başlatıldı - Haber 15:30: Artvin Valisi Doruk, esnafı ziyaret etti - Haber 15:29: Yunanistan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber