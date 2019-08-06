DHMİ: Temmuz ayında 22 milyon yolcuya hizmet verildi

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında 22 milyon 45 bin yolcuya hizmet verildi.

DHMİ, 2019 yılı Temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda ise 83 bin 547 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 207 bin 518'e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 122 bin, dış hat yolcu trafiği ise 12 milyon 897 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 22 milyon 45 bin olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda 76 bin 452 ton, dış hatlarda 203 bin 180 ton, toplamda ise 279 bin 632 tona ulaştı.

YILIN İLK 7 AYINDA 116 MİLYON 858 BİN YOLCU TRAFİĞİ YAŞANDI

2019 yılının Temmuz ayı sonu itibariyle 7 aylık yolcu verilerinin yer aldığı açıklamada, Türkiye genel tüm havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 707, dış hatlarda ise 393 bin 162 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 272 bin 557 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 1 milyon 148 bin 426'ya ulaştı. Bu dönemde Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği 58 milyon 587 bin, dış hat yolcu trafiği ise 58 milyon 100 bin oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 116 milyon 858 bin olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 453 bin 343 ton, dış hatlarda 1 milyon 358 bin 649 ton, toplamda ise 1 milyon 811 bin 992 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 7 AYDA 22 MİLYON YOLCU

Yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanında 2019 yılı temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 702, dış hatlarda 30 bin 102, toplamda ise 39 bin 804 oldu. İç hatlarda yolcu trafiği 1 milyon 519 bin, dış hatlarda yolcu trafiği 4 milyon 681 bin toplamda ise 6 milyon 200 bin yolcu trafiği gerçekleşti İstanbul Havalimanında; 2019 yılı temmuz sonuna kadar (ilk 7 ayda) iç hatlarda 37 bin 591, dış hatlarda 105 bin 880, toplamda 143 bin 471 uçak trafiği; yolcu trafiği ise iç hatlarda 5 milyon 679 bin, dış hatlarda 16 milyon 463 bin, toplamda ise 22 milyon 143 bin yolcu trafiği gerçekleşti.

- İstanbul