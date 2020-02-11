Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü

Beşiktaşlı Abdoulay Diaby ve Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toros'un açıklamaları şu şekilde:

"Diaby geçmişinde gol krallığı olan çok etkili bir oyuncu. Bu sezon başındaki performans eksikliği Beşiktaş takımıyla alakalı. Beşiktaş ritmi yakalayamadı. Diaby ve Abdullah Avcı uyum sağlayamadı. Beşiktaş'ta başarılı olmak için çok kısa zamanınız var. Diaby Türkiye'de kalmak istiyor ve Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu var. Diaby Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Sergen Hocanın oyun sistemi daha farklı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyorum. Ofansif olarak Boateng'in de etkisiyle sahada çok etkili bir Beşiktaş var.

"DİABY BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNE HASTA"

Uyum arttıkça başarıda artacaktır. Diaby tabiri caizse Beşiktaş tribünlerine hasta. Diaby'ye karşı bazen homurdanmalar oluyor ama Diaby böyle ateşli bir taraftara karşı oynamanın motivasyonunu arttırdığını söylüyor. Beşiktaş tribününün böyle bir durumu var sevdi mi çok seviyor sevmese de öyle gidiyor. Diaby çok kolay gollerde kaçırdı. O pozisyonları kaçırdığı için bazı tepkiler geldi ancak umarım bundan sonra o golleri atar. Diaby Mali Milli Takımı'nın da kaptanı."