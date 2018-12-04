04 Aralık 2018, 14:44
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Diagne: '3 Büyüklerden Teklif Gelirse Değerlendiririm'

Diagne:

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını söyledi.

Lacivert-beyazlı formayla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 14  maçta 16 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla futbol kamuoyunda adından söz ettiriyor.
Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2 kez fileleri  havalandırarak alınan 1 puanda başrol oynayan Diagne, AA muhabirine açıklamalarda  bulundu.
Mbaye Diagne, sezon sonunda Avrupa liglerinde en çok gol atan  futbolcuya verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını  belirterek, "Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Oynayacağımız çok maç var.  Bunu konuşmak için oldukça erken. Ancak bu performansımı devam ettirirsem ve aynı  şekilde çalışmayı sürdürürsem her şeyin kendi açımdan mümkün olduğuna inanıyorum.  Bu ödülü de kazanabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Büyük takımda oynamayı isterim"
Diagne, Kasımpaşa'nın menfaatleri doğrultusunda kariyerini ileri  taşıyabilecek büyük bir takımda oynamak istediğini aktardı.
Senegalli oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forvet  sıkıntısı çektiğinin hatırlatılması ve bu takımlardan teklif gelmesi halinde  kararının ne olacağı sorusuna, "Bu sezon birçok takımın sorunları var. Ama bunu  konuşmak için oldukça erken olduğunu düşünüyorum. İlk yarının bitmesine daha  zaman var. Büyük takımda oynamayı ve mücadele etmeyi isterim. Bu, Türkiye'de ya  da Avrupa'da da olabilir. Benim tek amacım kariyerimi daha da ileri taşımak ama  bunu yaparken Kasımpaşa'yı da mutlu etmem lazım. Şu an Kasımpaşa'nın oyuncusuyum  ancak gelmesi halinde böyle bir teklifi kariyerimi daha ileri taşımak ve  Kasımpaşa'yı mutlu etmek açısında değerlendirebilirim." cevabını verdi.
İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de oynadığını hatırlatan Diagne,  "İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da oynamadım. Bu  liglere gitmek ve yüksek seviyede futbol oynamak kariyerimi bir adım öteye  taşımak açısından önemli. Bu, sadece benim karar verebileceğim bir şey değil. Her  şeyi kendimiz kontrol edemiyoruz. Bir sonraki sezon hangi ligde ve takımda  oynayacağımızı şimdiden bilmemiz mümkün değil. Bu Allah'ın bilebileceği bir şey."  diye konuştu.
"Mustafa Denizli büyük bir isim"
Diagne, lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Denizli'nin  oldukça tecrübeli ve güçlü bir isim olduğunu söyledi.
Deneyimli teknik adamın tecrübesiyle özellikle gençler olmak üzere tüm  oyunculara çok fazla yardımcı olduğunu dile getiren Senegalli santrfor, "Mustafa  Denizli, oldukça tecrübeli ve büyük bir isim. Böyle tecrübeli bir teknik  direktörle çalışmak bizim için bir şans, çok önemli. Eski teknik direktörümüz  Kemal Özdeş de oldukça iyi işler yaptı. Ona da kendi kariyerinde başarılar  dilerim. Oyuncular ve teknik direktörler değişebiliyor. Bunların hepsi futbolun  bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.
"Kendime referans olarak aldığım oyuncular var"
Kasımpaşalı futbolcu, Didier Drogba, Samuel Eto'o ve El-Hadji Diouf'u  izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.
Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin oyun  stilini beğendiğini ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Ama idol olarak aldığım bir  oyuncu yok. Ben bütün oyuncuları izliyorum. Drogba, Eto'o ve El-Hadji Diouf'u  izledim, izlemeye devam ediyorum. Hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum.  Kendime referans olarak aldığım oyuncular var ama idol olarak gördüğüm futbolcu  yok." diye konuştu.
"Milli takıma seçilmem rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali"
Bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na da davet  edilen ve şu ana kadar 3 maçta forma giyen Mbaye Diagne, şunları kaydetti:
"Gerçekten harika bir durum. Büyük bir onur. Her oyuncu için ülkesinin  milli takımında oynamak oldukça önemlidir. Hedeflerimden birisi buydu. Bunun için  çabalıyordum ve Allah doğru zamanda oraya gitmemi sağladı. Bunu bir rüyanın  gerçeğe dönüşmüş hali olarak tanımlayabilirim, çünkü hayal ettiğim şeylerden  biriydi. Sonunda bunu başardım."
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Diagne, "Türkiye'de  olmak oldukça güzel. Burada hiç problem yaşamıyorum. Antrenmanlar dışında evde  ailemle vakit geçiriyorum. İstanbul sevdiğim bir şehir. Görülmesi gereken birçok yeri var." diyerek sözlerini tamamladı.

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