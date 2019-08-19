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Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı

Galatasaray'da geleceği merak edilen Diagne konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Senegalli golcü oyuncu Al Nassr Kulübü ile yıllık 4,5 milyon euro maaşa anlaştı. Sarı kırmızılı ekip bu transferden 12 milyon euro kazanacak.

19.08.2019 15:22
Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı

Galatasaray'da ayrılması beklenen Mbaye Diagne için yeni bir iddia gündeme geldi. Sezon öncesi Suudi Arabistan ve Katar'dan aldığı cazip teklifleri 'daha çok maaş isterim' diye reddeden Senegalli, bu kez 'olumlu' karar verdi.

Gitti, gidecek derken elde kalan ve Denizlispor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Mbaye Diagne'nin bu kez Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

YILLIK 4,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, göndermek istediği Diagne'yi Al Nassr kulübüne 12 milyon euroya satacak. Diagne de Suudi kulübüyle 4,5 milyon euroya anlaştı.

Suudi Arabistan ekibinde Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Maicon da forma giyiyor. İki kulüp arasında ilişkilerin iyi olmasından dolayı Diagne transferinin sorun çıkmadan sonuçlanması bekleniyor.

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Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı

Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Galatasaray, Katar, Spor

YORUMLAR (10)
SECET: kalmali, iyi oyuncu, 30 gol atmis
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SELCUK: yalan haber bence , ,
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GOKHAN: almaz ya adamlar ali koç u aramıs ne eder bu dıye 1, 5 milyon euro ancak demiş :) ama yerinde olayım gitmem engin baytar 2 :)
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AKTANOGLU: bu transfer hep taraftar baskisi yüzünden gerceklesti. . falcao gelirse ayni sey olacak Van persie gibi. . göndremek icin can atacaz . .
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BULDOZER: Napoli Eljife O Paraları Verdiyse, Al Nassr da O Parayı Verebilir Birşey Değil mi :)) Bizde mi Fifayı Davet Edelim Yaptığınız Alangirli Şikeli Transferler İçin :))
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ŞAŞ MADIK: Yalancı nın :))) Kimse bu adama oöyle bir para vermez :)) Eğer gerçekleşirse Fifa yı göreve davet etmek lazım :))
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GARİP: nedense gs nin elinde patlayanlara araplardan teklif geliyo bu işde bi alengir işi var ama
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TÜRK: İnşallah satılır kurtuluruz.
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MURO: Yani 2 milyon avro GS''nin zararı olacak. Yazık
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....: defolsun gitsin her gördüğümde midem bulanıyor artık bi insan bu kadar mı yüzsüz olur yahu
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