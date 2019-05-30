30.05.2019 12:49
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Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim

Galatasaraylı Mbaye Diagne'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Golcü oyuncu Juventus ile her zaman temas halinde olduğunu ve teklif gelmesi durumunda çekinmeden kabul edeceğini açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesinde verdiği röportajlarda geleceğiyle ilgili olarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 30 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:

"Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var. Zaten Juve, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp."

"AİLEM İÇİN PARA KAZANMAK ZORUNDAYIM"

"Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor."

Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim

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YORUMLAR (7)
PENALTISARAY: bunu anca cincon alır golcü diye. juventusun aklı yok seni alacak öyle mi? güldürme adamı
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HUZUR: Hehe bizde yedik Sen ancak ronaldonun kacrdigi topları toplarsin kale arkasında o da sana fırsat kalırsa
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FENEVLİ: O PARA AILENI DEGIL ULKENI DOYURUR AC GOZLU SENI
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PİS: DEFOL GİT O ZAMAN
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ALENİ ALENİ...: ulan gitte bizde senden kurtulalım. Balotelli gelse 40 gol rahat atar bu ligde alın adamı işte bonservisi elinde. Disiplinsizliğini de Fatih Hoca onu düzeltir bir şekilde artık. . .
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