Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesinde verdiği röportajlarda geleceğiyle ilgili olarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 30 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:

"Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var. Zaten Juve, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp."

"AİLEM İÇİN PARA KAZANMAK ZORUNDAYIM"

"Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor."