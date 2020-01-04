Club Brugge, Diagne'yi kamp kadrosuna almadı

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne devre arası kamp kadrosuna almadı. Senegalli golcünün, Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü yer almadı.

BRUGGE FORMASIYLA 4 GOL ATTI

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.

Club Brugge'ün Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, de Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, de Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis."