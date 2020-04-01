Diagne’den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, olay paylaşımlarına devam ediyor. Golcü oyuncu, geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize 'yi izleyen eşinin ağladığı görüntüleri paylaşarak, "Bu sadece bir film. Sen aptal mısın?" diye seslendi.

Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Senegalli oyuncunun Belçika'daki korona virüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek istediği iddia edilmişti.