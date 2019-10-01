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Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında son yıllarda tüm gol krallarının kendilerinden çıktığını ve takımlarından tek şikayet edilmemesi gereken şeyin gol kısırlığı olduğunu söyledi. Terim açıklaması sonrasında Diagne'den paylaşım geldi.

01.10.2019 14:20

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, buGün sahasında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Maç öncesi basın toplantısı yapan Fatih Terim'in bazı sözleri dikkat çekti. Gol sıkıntısı eleştirileri için Fatih Terim, "Unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim." dedi

DIAGNE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Bunun üzerine Club Brugge takımına transfer olan Diagne akıllara geldi. Geçen sezon Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'den yanıt geldi. Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'ün golcüsü Fatih Terim'i paylaştı. Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ile Fatih Terim'in fotoğrafını koyan Diagne'nin emojileri dikkat çekti.

Öte yandan Falcao'dan da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. Kolombiyalı golcü "İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Mbaye Diagne, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR(11)
S.İ.S.:GSnin şunu unutmaması lazım şikeyle şampiyon olursanız avrupada rezil olursunuz
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KÖR TARAFTAR OLMAYIN:Galatasaray ın sorunu hiç bir zaman golcü olmadı galatasaray ın bir oyun aklı yok galatasaray ın bir 10 numaraya ihtiyacı var belhanda dan 10 numara olmaz geldiği günden beri hangi maçı alıp takıma kazandırdı son iki yılda kanatlar iyi çalışınca bu eksik göz ardı edildi şimdi kanatlar boş takım hep içeri katederek oynuyor içerde de oyunu çözen oyuncu olmayınca gol gelmiyor pozisyon gelmiyor fatih hoca da sağolsun bi belhanda sevdasına takımı yakıyor buraya yazıyorum bu işin sonu iyiye gitmez
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KSK Lİ MESUT:Milliyetçi adamın fransız ingiliz kırması takımla işi olmaz. Beşiktaş, Fenerbahçe, trabzonspor bunları destekleyin. Bu conconlar hep böyle, işleri iyi gidince avrupalıyız derler, sıkışınca ülkeyi temsil ediyoruz destekleyin derler. Beter olsunlar acınmaz bunlara. Sömürgeciler bunlar...
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FUTBOLKOLİK:gs acilen futboldan anlayan teknik adam transfer etmelidir
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BESIKTAS:gol krali onlardan cikiyomus senede 30 penalti alsak altin ayakkabi cikaririz biz herhalde
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BJK:BU GÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ DİKKAT EDİN HİÇ BİR HABER YOKLAFA GELİNCE HERKES TÜRK GALATASARAY ADINA ÜZGÜNÜM BEN BUGÜN GALATASARAYLITIM BEN TÜRKÜM BOL ŞANSLAR
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ANKARA:mantardan fruko kabadayıya gönderme . . . .
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DİKKAT:Bence acil olarak babel yedek oturmalı yerine Emre mor geçmelidir. Sol kanat ve solunu iyi kullanan hızlı bir futbolcugeçen yılki onyekurunun yerini dolduracak tek adam emre mor fatih hoca buna yoğunlaşmalıdır.
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REALİST:Öncelikle takımda dinlendirilmesi gereken çok oyuncu var ama esas sorun babel değil görün artık şunu takımın 10 numarası yok beyni yok emre mor belhanda dan daha iyi bir 10 numara olabilir sezon başında belhanda ve feguli gönderilip iyi bir 10 numara alınmalıydı ama artık çok geç bir galatasaray lı olarak iddia ediyorum devre arasına liderin sekiz on puan gerisinde girebiliriz
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ERME MOR:Bence acil olarak babel yedek oturmalı yerine Emre mor geçmelidir. Sol kanat ve solunu iyi kullanan hızlı bir futbolcugeçen yılki onyekurunun yerini dolduracak tek adam emre mor fatih hoca buna yoğunlaşmalıdır.
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