01.07.2019 15:54
Haberler » Spor » Haber

Diagne'den Galatasaray'a mesaj var

Diagne

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa 'dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne , sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü, "4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Diagne'nin adı son dönemde Arabistan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyordu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Mbaye Diagne , Galatasaray , Kasımpaşa , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:54 Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi
16:52 Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu
16:50 Adana Demirspor Kulübü Limasssol'da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı
16:50 Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
16:47 Atletizm'de madalyalar gelmeye devam ediyor
16:47 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
16:45 Altın Kızlar Tunus'tan 5 altın 3 gümüş madalyayla döndü