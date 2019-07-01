01.07.2019 15:44
Haberler » Spor » Haber

Diagne'den son dakika transfer açıklaması

Galatasaray'ın satmasına kesin gözüyle bakılan Diagne'den transfer açıklaması geldi. Golcü isim "Galatasaray ile 4 yıllık kontratım var ve kalmaya karar verdim" dedi. Bu açıklama sonrasında, 13 milyon euro civarından bir rakama Arabistan'a transfer olması beklenen Diagne'nin sarı kırmızılı ekipte kalması büyük olasılık.

Sezonu gol kralı olarak bitiren ve Galatasaray 'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Diagne'den transfer açıklaması geldi.

Galatasaray 'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne , sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü,"4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?"ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin paylaşımı;

Diagne'den son dakika transfer açıklaması

Transfer iddialarına açıklık getiren Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne kimdir?

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı

Beşiktaşın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro

Arda Turandan göbek açıklaması

Mbaye Diagne , Galatasaray , Spor

YORUMLAR(12)
MUHSİN SAFRAN-KASTAMONU:KAYBETMEZSEK TAM BULDUK:))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PARAGÖZ:En az 5 milyon istiyor, bu sebeple de takımlara mesaj veriyor. Bu paylaşımdan sonra gs taraftarı buna stadda top oynatırsa yazık olsun.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ne büyük laj atmişsin boynuna berat madalyası tak artık, aldık başımıza bela ettim futboldanda anladığı yok gitmiyo bide
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CO HART:hahahahah ınsallah kalır ooooooooooooo beter ol gsss
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
16:54 Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi
16:52 Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu
16:50 Adana Demirspor Kulübü Limasssol'da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı
16:50 Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
16:47 Atletizm'de madalyalar gelmeye devam ediyor
16:47 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
16:45 Altın Kızlar Tunus'tan 5 altın 3 gümüş madalyayla döndü