Diagne'den son dakika transfer açıklaması

Sezonu gol kralı olarak bitiren ve Galatasaray 'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Diagne'den transfer açıklaması geldi.

Galatasaray 'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne , sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü,"4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?"ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin paylaşımı;