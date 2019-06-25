25.06.2019 13:08
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Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam

Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için satması beklenen Diagne'den sürpriz bir açıklama geldi. Yıldız golcünün yakın çevresine "Yıllık 5 milyon euroyu görmeden hiçbir yere imza atmam" dediği öğrenildi.

Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı kampında bulunan Diagne, Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferlerde en kritik rolü oynayacak gibi görünüyor.

Arap kulüplerinin yakından ilgilendiği, Galatasaray cephesinin 15 milyon euro bonservis geliri beklediği Diagne, henüz tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.

Al Nasr ve Al Shabab kulüplerinin temsilcileriyle görüşme yapan golcü futbolcunun, şu ana kadar, "Evet" cevabı vermemesinin sebebi ortaya çıktı.

"5 MİLYON EUROYU GÖRMEDEN İMZA ATMAM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'la 4 senelik mukavele imzalayan ve yıllık 2,5 milyon euro kazanacak olan Diagne'nin, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, "Yıllık 5 milyon euroyu görmeden hiçbir yere imza atmam. Galatasaray'a gelerek milli takıma seçildim. Arabistan'a gidersem, bir daha milli takıma dönemem. Bu da son kontratım olabilir" dediği öğrenildi.

"PARA EN ÖNEMLİ ŞEY"

Diagne, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan önce kariyerini Çin'de sürdürüyordu. Son röportajında, "Para en önemli şey. Kariyer daha sonra gelir" diyen Diagne, Juventus'tan ayrıldıktan sonra Belçika'dan gelen teklifleri değerlendirmek yerine, Uzakdoğu'ya gitmişti.

Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam

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Afrika , Galatasaray , Mbaye Diagne , Spor

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