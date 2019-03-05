05 Mart 2019, 17:00
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Eleştiri Oklarının Hedefindeki Mbaye Diagne: Eskisinden Daha Güçlü Döneceğim

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Diagne, "Kendime güveniyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladı Mbaye Diagne, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde oldu.

"BAŞIMI DİK TUTUYORUM"

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından cevap vererek, "Sahaya en iyi hali yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (9)
KSK Lİ MESUT: Yav He He...
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VAHDETTİN BAYRAM: gomisin gölgesi olamaz bu. . .
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STALLINGARDLI: BEYLER BİR GS Lİ OLARAK DOĞRUYU SÖYLEMEK GEREKİRSE ÇOK FENA KAZIK YEDİK BU PARAYA ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ÖRNEK PATO ALINABİLİRDİ NOKTA
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MAMİ: Güzel kazık oldu
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VİRÜS: Bu adam bir virüs gsnin parati alacak sonra gidecek
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