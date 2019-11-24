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Diagne, "Galatasaray'a dönecek misin" sorusuna cevap verdi!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, bir taraftarın sorduğu "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

24.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:03

Sezon başında 'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin geri dönüşü gündeme geldi. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıkları sonrası Senegalli yıldızın Medipol Başakşehir maçını Türk Telekom Stadı'nda izlemesi bu iddiaları artırmıştı.

Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği soruldu. Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

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Mbaye Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.

Diagne,

Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (2)
BLACK FRİDAY:Diagne bize gelecek ve onu olduğundan daha siyah yapacağız zifiri karanlık zift çalınmış gibi görünecek Cuma günü yapacağımız maçlarda sahaya sürüp rakip takıma kara cumayı oynatacağız
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KSK Lİ MESUT:Baktı sakatlar klübü... MALcao falan var , bende geliyim hesabı...
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