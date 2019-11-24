Diagne, "Galatasaray'a dönecek misin" sorusuna cevap verdi!

Sezon başında Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin geri dönüşü gündeme geldi. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıkları sonrası Senegalli yıldızın Medipol Başakşehir maçını Türk Telekom Stadı'nda izlemesi bu iddiaları artırmıştı.

Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği soruldu. Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

"COME TO FENERBAHÇE" MESAJINA ŞOK YANIT

Mbaye Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.