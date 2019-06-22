22.06.2019 16:08
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Diagne, Galatasaray'ın yeni sezon kampında yok! İşte bonservis bedeli

Galatasaray devre arasında Kasımpaşa'dan aldığı ve sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'yi Afrika Kupası'nın ardından 15-16 milyon euro bedelle satıyor. Bonservisten kazanılan parayla önce Luyindama'nın bonservisi ödenecek sonra da yeni sezon transferleri bitirilecek. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray 'da yeni sezon kampına katılmayacak olan Senegalli golcü Mbaye Digne'nin satışı konusunda ismi henüz açıklanmayan bir Arabistan ekibiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

SATIŞTAN 15-16 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Habertürk 'te yer alan habere göre; Afrika Kupası'nın ardından 15-16 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satılacak olan Diagne'den gelecek parayla yeni transferler de bir bir açıklanacak. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile her konuda el sıkışan sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu transferleri duyuracak.

LUYINDAMA'NIN BONSERVİSİ ÖDENECEK

Hemen ardından stoper Christian Luyindama 'nın 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödenecek. Kısacası Galatasaray'da temmuz ayı oldukça hareketli geçecek.

Diagne için son olarak Al Shabab'ın adı geçerken, kulüp cephesinden yapılan açıklamada bir girişimlerinin olmadığı bildirilmişti. Diagne'nin transferini karşılayabilecek takımlar arasında Al Ahli, Al Nasr, Al Hilal ve Al Ittihad bulunuyor. Galatasaray Diagne için Kasımpaşa 'ya bonuslarla 13 milyon euro ödemişti.

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Kasımpaşa , Afrika , Galatasaray , Mbaye Diagne , Spor

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