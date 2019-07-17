17.07.2019 10:11
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Diagne için müjde Çin'den geldi!

Sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'yi satarak transfer için elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'a müjdeli haber. Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Diagne'nin bonservis bedelini sordu.

Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi. Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu.

BONSERVİS BEDELİ 18 MİLYON EURO

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon euro" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi.

Galatasaray'ın 13-14 milyon euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.

Diagne için müjde Çin'den geldi!

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mbaye Diagne, Galatasaray, Guangzhou, Spor

YORUMLAR (9)
DİAGNE: bence bu haber yalan diagne elimizde kaldi
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MERT ÖREN: Onüç milyon''a gider. Galatasaray taraftarı Diagne''den soğumuş yahu. Kalırsa seneye takım bulamaz.
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.........: Hadi inşallah. Satılsın iyi transferler gelir.
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MİTAT: 3''e 5''e bakma ver hemen
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SADO: yaaw arkadaş haala 18 milyon euro diyorlar yaa bu yönetim beceriksiz ya mustafa cengizin bir an önce gitmesi gerek iyice saçmaladılar ver 14 milyon euroya gitsin arkadaş ne zorluyorsun cengiz
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ERTUĞRUL: elinzde patladı ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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SAT SAT SAT: şuan patladı bak
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6 0
SAT SAT SAT: sat sat sat
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VATANDAŞ: HADİ İNŞALLAH
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