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Diagne İstanbul'da evini topladı! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Diagne'den iyi haber geldi. Senegalli golcünün İstanbul'daki evini topladığı ve Al-Rayyan'e transferini tamamlamak için Katar'a gideceği öğrenildi.

31.07.2019 12:35
Diagne İstanbul'da evini topladı! İşte yeni takımı

Katar'ın Al-Sharq Sports sitesinde çıkan habere göre Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

ANLAŞMA İÇİN DOHA'YA GİDİYOR

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak kapatan Diagne'nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya yola çıkacağı belirtildi.

BRAHIMI'DEN SONRA DIAGNE

Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın büyük takımlarının peşinden koştuğu Yacine Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı.

"EVİNİ BOŞALTTI, TRANSFERİ BEKLİYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Mbaye Diagne, İstanbul'daki evini topladı. Sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı ve yönetimi beklemeye başladı. Diagne'nin satışından Galatasaray'ın en az 12 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

ALBAYRAK: DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli forvetin satışını beklediklerini açıklamış ve "Mbaye Diagne'yı satmak önceliğimiz. Şu anda Diagne için masamda 8 tane transfer teklifi var" sözlerini kullanmıştı.

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Mbaye Diagne, Galatasaray, İstanbul, Katar, Spor

YORUMLAR (3)
12345: GİT ARTIK SEHPA SURATLI HERİF Bİ GİT
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DURAN TEKERLEK: güle güle canım
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DSSDS: ALBAYRAK DAHA 8 TANE TEKLİF VAR DİYO :D ADAM SATILMIŞ AMA İYİ GİRDİ BİZEDE
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