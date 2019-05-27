Diagne'nin Paylaşımı Fatih Terim'i Çileden Çıkardı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Mbaye Diagne, taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Son Sivas maçı öncesinde, "Mümkünse gitmek istiyorum, çok önemli işlerim" var diyen ve "İstersen, gidebilirsin" cevabını alan sezonun gol kralı, bu hareketiyle takım arkadaşlarını da şaşırttı.

Terim'in özellikle aidiyet duygusu hissetmediği için Diagne'nin kesinlikle satılmasını istediği ve üstünü çizdiği öğrenildi. Diagne'nin fiyatını 15 milyon euro olarak belirleyen yönetim, artık teklifleri beklemeye geçti.