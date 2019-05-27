27.05.2019 10:43
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Diagne'nin Paylaşımı Fatih Terim'i Çileden Çıkardı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında arabasıyla çekildiği pozları paylaşan Diagne'nin üstü çizildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Mbaye Diagne, taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Son Sivas maçı öncesinde, "Mümkünse gitmek istiyorum, çok önemli işlerim" var diyen ve "İstersen, gidebilirsin" cevabını alan sezonun gol kralı, bu hareketiyle takım arkadaşlarını da şaşırttı.

Terim'in özellikle aidiyet duygusu hissetmediği için Diagne'nin kesinlikle satılmasını istediği ve üstünü çizdiği öğrenildi. Diagne'nin fiyatını 15 milyon euro olarak belirleyen yönetim, artık teklifleri beklemeye geçti.

Diagne'nin Paylaşımı Fatih Terim'i Çileden Çıkardı

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Galatasaray, Fatih Terim, Mbaye Diagne, Spor


YORUMLAR (8)
C.D: Acaba 3 milyon veren olur mu? Gitti 13 milyon euro bosa. Maasinida alir catir catir. Gitmez bir yere bu gevsek adam.
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ADINIZI YAZIN: 5 M YE SATILSIN SONRA ÖP BAŞINA KOY
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ADINIZI YAZIN: Senin yerin GALATASARAY değil diagne şımarık adam gideceksin bu klüpten
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CAN: Satmayin penaltilari kim atar sonra
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DETTİNİ: Hemen satılsın.mitrolou iyi bir hazırlık dönemi geçirirse diagneden daha faydalı olur.ama diagnenin yerine iyi bir santrafor alınmalı.balotelliyi alalım,memnun kalırsak sözleşmeyi uzatalım.sezonun yarısını golcümüz olmadan diğer yarısını da diagneyle geçirip şampiyon olduk.bir yarım sezon da balotelliyle geçsin nolcak.kadronda alternatifin varsa sıkıntı olmaz.
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