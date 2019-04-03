Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 81. dakikasında oyundan alınan Diagne, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Senegalli oyuncu sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

"ONLAR KENDİ KENDİLERİNE KONUŞUYORLAR"

Daigne, "Bazı saçma mesajlar alıyorum. Sokaklarda benim futboldan anlamadığımı düşünen aptal insanlar var. Ancak sezon sonu birçok insanın ağzının kapanacağını göreceğiz. Konuşulmaya gerek olmayan birçok konu var ve onlar yalnızca kendi kendilerine konuşuyorlar." yazdı.