03 Nisan 2019, 18:52
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Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Diagne, sosyal medyadan patladı. Diagne, "Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 81. dakikasında oyundan alınan Diagne, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Senegalli oyuncu sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

"ONLAR KENDİ KENDİLERİNE KONUŞUYORLAR"

Daigne, "Bazı saçma mesajlar alıyorum. Sokaklarda benim futboldan anlamadığımı düşünen aptal insanlar var. Ancak sezon sonu birçok insanın ağzının kapanacağını göreceğiz. Konuşulmaya gerek olmayan birçok konu var ve onlar yalnızca kendi kendilerine konuşuyorlar." yazdı.

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Mbaye Diagne, Spor



YORUMLAR (7)
MUZO: Ulan Daigne senin futboldan ne kadar anladığın ortada da sen ortada yoksun.
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CAN DEP: Ne olursa olsun her takim taraftari oyuncusuna sahip cikmalidir vede destek olmalidir gercek taraftarlik budur, her oyuncuda taraftarina karsi saygili olmalidir taraftar varsa sen varsin ..
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GSLİ : Has Galatasaraylıyım. Aptal falan da değilim. Eleştirmemiz gerekiyor onun için eleştiriyorum. Mallık bizim yöneticilerimizde. Her yere bonservizsiz gitmiş adama 10 milyon euro artı 3 milyon euro bayıldık. Belki de şampiyon olalım diye yaptık. Bu takıla penaltı kullanmaya mı geldin. Şampiyonluk kaçtıktan sonra milletin ağzı kapanmış kapanmamış önemi var mı. Maç izlemeye hevesim kalmadı ya. Eren derdiyok bunlardan iyiymiş.
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HADİ: BEKLEYİN ZAMANI VAR
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CİMBOMUM: Sende sahaya çıkınca kendini topçu zahnediyorsun Oysaki Çöpsün çöp
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