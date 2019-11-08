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Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı golcü oyuncu Diagne, PSG maçında takım kaptanı Vanaken'den topu ısrarla isteyerek kullandığı penaltıyı kaçırmış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Diagne'nin soyunma odasında bazı takım arkadaşlarıyla yumruklaştığı iddia edildi.

08.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:02

'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da olay adam olmayı sürdürüyor.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti.

PENALTIYI KENDİSİ KULLANMIŞTI

Belçika ekibinin PSG karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda takım kaptanı Vanaken topu almış, ancak araya giren Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.

YUMRUKLAR KONUŞTU İDDİASI

Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı kaydedildi.

Kavga sırasında araya giren Brugge antrenörlerinden birisinin de yumruklardan nasibini aldığı ve yaralandığı belirtlidi.

TAKIM ARKADAŞLARI DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Club Brugge'da birçok oyuncunun Mbaye Diagne'nin tavırlarından rahatsız olduğu ve yıldız golcüyü takımda istemedikleri iddia edildi. (Hürriyet)

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Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası

Mbaye Diagne, Galatasaray, Club Brugge, Brugge, Spor


HABER YORUMLARI (12)
SON ÜLKÜCÜ: gündeme gelmek adına bu tür hareketleri kasti yapıyor
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FORZA BEŞİKTAŞ: KRAAAAAAL :) :) :)
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MELİK: adam çöp ama para kazanıyor, enteresan. . .
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SERKAN B.: aynisini 6alatasaray da yapmamismiydi ?
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M.ÇEK: Akıllı olun bu pisliği geri alacağınıza temelli göndermeye bakın. Başınıza dert alırsınız. Zaten o kadar artistiniz var
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BİTCOİN SAFİYE: Come to fenerbahçe Diagne
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REİS: reis dön gs ye lütfen çöp falcaoyu alınca seni sattılar
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MAHO: ikiside çöp
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2 0
CİNCONLU: GÖNDER 6S YE TEKRARDAN KEYFİNE BAK SONRA :D
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HACI ARİF EFENDİ: Galatasaray taraftarının neden istemediği ortaya çıktı.
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