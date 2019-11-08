Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da olay adam olmayı sürdürüyor.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti.

PENALTIYI KENDİSİ KULLANMIŞTI

Belçika ekibinin PSG karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda takım kaptanı Vanaken topu almış, ancak araya giren Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.

YUMRUKLAR KONUŞTU İDDİASI

Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı kaydedildi.

Kavga sırasında araya giren Brugge antrenörlerinden birisinin de yumruklardan nasibini aldığı ve yaralandığı belirtlidi.

TAKIM ARKADAŞLARI DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Club Brugge'da birçok oyuncunun Mbaye Diagne'nin tavırlarından rahatsız olduğu ve yıldız golcüyü takımda istemedikleri iddia edildi. (Hürriyet)