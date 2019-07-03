03.07.2019 14:28
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Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor

Sezonu gol kralı olarak bitiren ve Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen Galatasaray'ın forvet oyuncusu Diagne'nin İtalya'ya transfer olmak istediği ortaya çıktı.

Galatasaray, devre arasında 13 milyon euroya Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan takımlarına satarak kâr etmek istiyordu. Ancak oyuncu 'Çok konuşuyorsunuz, Arabistan'a gitmeyeceğim' açıklamasıyla dikkat çekti.

Mbaye Diagne'nin, Suudi Arabistan'a değil de İtalya'ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Senegalli için Arabistan'dan 10 milyon euro ve üzeri, İtalya'dan ise 4-5 milyon euro teklif geldiği, G.Saray'ın ise bu rakama Diagne'yi bırakmak istemediği bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimden gelen bilgiler ise Diagne'nin kesin olarak satılacağı yönünde. Galatasaray'da tüm planlar, Diagne'nin ayrılı üzerine yapılıyor.

KRAL DA OLSAN NAFİLE

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi. Ancak yine de sarı-kırmızılı taraftarlara kendini sevdiremedi.

Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor

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Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Galatasaray, İtalya, Spor

YORUMLAR (3)
ULTRAKEDİ: ADAM HİÇBİR YERE GİTMİYORUM DİYOR RENLİ PARATÖR YANDAŞ MEDYASI ASILSIZ HABERLER YAPIYOR. İLK BAŞ DURSUN BAŞKANIN PARASINI VERİN.
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POYRAZ: G. Saray a gelmek için çok şey yaptın sonra yattın. Avrupa ya gitmek için ne yaptın? şimdi hayal kuruyorsun. zararsa kalsın oynamasın takımdada hepten zarar edelim ama zararına satılmasın
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ÖNDER YEŞİL: atığı golerin yarısı penaltı neyin kralı galatasarayda dökülüyordu
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