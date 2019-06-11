11.06.2019 10:24
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Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!

Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, sezonu 30 gol ile tamamlayan Diagne'yi yüksek bir ücretle satmak istiyor. Yıldız isim için Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın zemin yokladığı belirtildi.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ligin ilk yarısına damga vuran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu. İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın girişimde bulunduğu iddia edildi.

Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!

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Galatasaray, Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Spor

YORUMLAR (2)
'''''''''''': Ya habibi diagne
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.............: SATIN GİTSİN
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