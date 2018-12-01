Kasımpaşa Forması Giyen Diagne: Türkiye'nin En İyi Futbolcusu Benim

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık diliminde 14 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan oyuncular sıralamasında açık ara zirvede yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekibin ilk 13 maç sonunda ligde 25 puanla ikinci sırada yer almasında başrolü oynayan Diagne, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansı değerlendiren Diagne, "Böyle bir performans göstermeyi bekliyordum. Bunun için oldukça mutluyum. Attığım goller sadece benim değil takım arkadaşlarımın da gösterdiği başarı sayesinde geldi. Bu performans benim için sürpriz olmadı. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede 3 puan kazanmak istediklerini kaydetti. Fenerbahçe maçına gayet iyi hazırlandıklarını vurgulayan Diagne, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe maçından galibiyet çıkarmaya çalışacağız. Benim gol atmam çok da önemli değil. Asıl önemli olan şey takım olarak ihtiyacımız olan 3 puanı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.