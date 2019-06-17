17.06.2019 09:46
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Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif!

Şampiyon Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Ligin şampiyonu Galatasaray'da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti. Önce oyuncu satışına odaklanan Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne konusunda beklediği teklifi sonunda aldı. Arabistan'ın Al Shabab Kulübü, Senegalli futbolcu için 16 milyon euroluk bir teklifle kapıyı çaldı.

GALATASARAY'I SOSYAL MEDYADA SİLDİ

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray cephesi bu teklife olumlu yanıt verirken önümüzdeki günlerde bu transferin resmen gerçekleşmesi bekleniyor. Al Shabab, geçtiğimiz günlerde bu transferi yalanlamasına rağmen resmi adım attı! Diagne ise Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlandı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

13 milyon euro karşılığında transfer ettiği futbolcuyu kısa sürede kârla satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni forvet için Diagne'nin gitmesinin ardından hemen harekete geçecek. Senegalli forvet, ligde Kasımpaşa forması altında 20, Galatasaray'da ise 10 gol atmıştı. Diagne, 30 golle ligdeki en golcü yabancı rekorunu da ele geçirmişti.

Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif!
Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor

YORUMLAR (6)
AVRUPALI:Bu paraya satılırsa transferde uçarız En gıcık oyuncu diagne hiç GSyımıza yakışmıyor
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12345:SENİN DİLİN NE SÖYLER BEYİM. . . ÇALIN DAVULLARI. . . İNŞALLAH DOĞRUDUR
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AZO:Gitmezse yandık zaten zaten. . . Böyle bir kazma ile C. L. de gol atma ihtimalimiz SIFIR !!!!
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ADINIZI YAZIN:Biri bu habere doğru desin lütfen. Yönetim bu adamı bu fiyata göndersin alnınızdan öperim. :)
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