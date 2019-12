Diamond Challenge ile girişimcilik rekabeti başlıyor

Lise öğrencileri için dünyanın en önemli girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) proje ortaklığı ile ilk kez Türkiye 'de yapılacak. Delaware Üniversitesine bağlı girişimcilik etkinliği Diamond Challenge sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki lise öğrencileri girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı yaşayacak. İzmir 'de gerçekleşecek olan Diamond Challenge Türkiye Girişimcilik Yarışmasını kazanan lise ekibi ise, ABD'de gerçekleşecek zirveye katılarak 1.'lik ödülü olan 100.000 dolar için yarışacak.Gençlerin kendilerini geliştirerek hızla değişen dünyamıza adapte olmalarını sağlamak amacıyla yeni nesil projelerin arkasında duran EGİAD, önemli bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanında organize edilen, Türkiye ayağı ise ilk kez EGİAD tarafından gerçekleştirilecek olan Diamond Challenge, öğrencilere, eğitimcilere ve destekçilere girişimcilik ruhu aşılayan ve becerilerini geliştiren en önemli projeler arasında gösterilmekte. Lise öğrencilerinin fikirlerini bir üst seviyeye çıkaran, 100.000 dolar ödül ve kaynak sunan yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge (powered by Delaware Universty) için son başvuru tarihi 5 Ocak 2020 olarak açıklandı. Başvurular, www.diamondchallenge.org adresine yapılabiliyor. Program kapsamında başvuru gerçekleştiren adaylar, öncelikle online jüri üyeleri tarafından eleme sürecine dahil oluyor. Başka şehirlerden de katılım imkanının tanındığı etkinlik kapsamında seçilen 10 ekip, 10 Şubat 2020 tarihinde İzmir'de EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezinde gerçekleşecek finale katılabilecek. İzmir-Türkiye finalinde birinci gelen ekip ise 16-18 Nisan'da ABD'de Diamond Challenge Summit etkinliğindeki global sahnede yerini alabilecek.Program süreci detaylarıEtkinlik süresi sıralaması ise, ekip kurulumu, iş modeli sunumunun hazırlanması, oline başvurunun gerçekleştirilmesi, 10 Şubat 2020'de EGİAD Sosyal & Kültürel Etkinlikler Merkezinde gerçekleştirilecek sunuma katılım olarak gerçekleşecek. Türkiye finalinde birinci gelen ekip ise, 16-18 Nisan 2020'de ABD'nin Newark kentindeki Daleware Üniversitesindeki Diamond Challenge Summit Zirvesi'ne katılım gösterecek. Dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Delaware Üniversitesine bağlı girişimcilik etkinliği için bir temel taşı olan Horn Entrepreneurship aracılığıyla oluşturuldu. Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan bu program, inovatif fikri olan her bölgeden, her lise öğrencisine yönelik gerçekleştirilmekte, sınırsız girişimcilik bilgisi, tecrübesi ve sonsuz fırsat sunuyor. Ayrıca global ölçekte deneyim, ideathon, pitching, mentorluk ve network erişimi sağlıyor. Başvuranlar için global sahnede tutkularını sunma fırsatı da sunuluyor."İlklere imza atıyoruz"Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, sivil toplum kuruluşu olarak ilklere imza atmanın EGİAD vizyonerliğinden kaynaklandığını dile getirerek, şunları ifade etti: "Gelecek nesle güç vermek, girişimciliği geliştirici etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için önemli. Lise öğrencileri, dünyanın en üst düzey girişimcilik yarışması sayesinde, fikrini veya eğitimini finanse edecek büyük bir ödülü kazanma şansına sahip olacak. Bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Diamond Challenge'a, daha lise yıllarından girişimciliği güçlendirmek amacıyla dünyanın her yerinden inanılmaz bir katılım gerçekleşmekte. Gençler hem fikirlerini geliştirmekte hem de dünyadan harika ekiplerle tanışma fırsatı yakalamakta. Türkiye ayağını ilk kez gerçekleştiren kurum olarak büyük mutluluk duymaktayız." - İZMİR