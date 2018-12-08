Dib Aile Okulu Eğitim Programı

İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, "Evlenmek elbette güzel ama önemli olan evliliği sürdürebilmek, aile olabilmek ve bu yuvanın devamını sağlamaktır." dedi.
İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri
Başkanlığının (DİB) "Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum Projesi" kapsamında düzenlenen "Aile Okulu" eğitim programı Fatih
Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, dini hayatın önce ailede yaşanılarak öğrenilen bir husus olduğunu, yapılan araştırmalarda "Dini ve dini hayatı nereden öğrendiniz?" sorusuna insanların yüzde 50'sinin "aile" cevabını verdiğini söyledi.
Ailenin çok önemli bir kurum ve varoluşun temel öğelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bugün dünyada aile yeniden gündeme taşınıyor. Aile özellikle Batı toplumlarında ciddi yaralar aldı ve çatırdıyor. Evlilik kurumu neredeyse yok, birlikte yaşama var, ciddi manada boşanmalar var. Ülkemiz de buradan nasibini alan konumda. Görsel medyanın yaygınlaşması, televizyonların ortaya koyduğu diziler, sosyal hayatla ilgili özendirici tavırlar, insanların tecessüsünü aleyhte gösteren birtakım yayınlar ve nihayet birlikte yaşama anlayışının yaygınlaşmasının aileye çok ciddi hasarlar verdiği bilinen bir husus. Ama biz biliyoruz ki, Cenab-ı Hakk'ın korunmasını istediği beş temel değerimizin; canın, dinin, malın, aklın ve neslin en iyi şekilde, sağlıklı bir biçimde korunacağı yer ailedir. Yüce dinimiz toplumsal bir sorumluluk olarak aile kurmayı omuzlarımıza yüklemektedir. Evlenmeye gücü olmayanların bile evlendirilmesini kamuoyunun vicdanına ve idrakine bırakarak o sorumluluğu bize yüklemektedir."
Yılmaz, fakirlik korkusuyla evlenmeyenlere de tavsiyede bulunarak, "Fakirlik sebebiyle evlilikten korkanlara da adeta bir vaadi ilahi gibi Allahü Teala; 'Allah, onları fazlından zengin kılacaktır' buyurarak genel algılarımızı ters yüz etmektedir. Bizde 'iş ve AŞ olmadan eş olmaz' diye genel bir algı var. Bu ayeti kerime önce eş diyerek işi ve aşı fazlından ihsan edeceğini buyuruyor." değerlendirmesini yaptı.
Evliliği sürdürebilmenin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Evlenmek elbette güzel ama önemli olan evliliği sürdürebilmek, aile olabilmek ve bu yuvanın devamını sağlamaktır, bunun için de bilgi sahibi olmak, hazım sahibi olmak, sabır ve sadakat sahibi olmak ve sonunda mutlu bir aile kurabilmektir. Aile ve Dini Rehberlik Dairesi olarak bugün gerçekleştirdiğimiz program bu manada önemlidir." ifadelerini kullandı.
Programa, DİB Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ile DİB çalışanları da katıldı.
Fatih,Hasan Kamil Yılmaz,İstanbul
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:07