Dibektaş'a Stabilize Yol Çalışması

Dibektaş Mahallesi'nde başlatılan stabilize çalışmaları devam ediyor. Verilen bilgiye göre toplamda 3 km'lik yolun yapımında 2 bin 500 ton stabilize kullanıldı. Hava şartlarının el verişsiz olduğu dönemlerde sıkıntı yaşayan vatandaşlar,stabilize çalışmasından sonra Dibektaş yolunu rahat bir şekilde kullanabilecekler. Özellikle zorlu hava şartlarında yolun neredeyse kullanışsız hale geldiğini belirten vatandaşlar "Bu güzergâhta büyük sıkıntılar yaşadık yol neredeyse işlevini kaybetmişti ve kullanılamaz hale gelmişti, çalışmalar bittikten sonra yolumuzu rahat ve güvenilir bir şekilde kullanabileceğiz" dedi. Ayrıca çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirerek Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkürlerini ilettiler.

Halkımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın; "Vatandaşlarımızın problemlerini göz önünde bulundurarak program dâhilinde Dibektaş'daki çalışmalarımıza başladık. Halkımızın huzuru ve refahı için aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip yolu güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler