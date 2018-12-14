Dicle Barajı'nın Kapaklarından Biri Yağış Nedeniyle Koptu (5)

Diyarbakır
'ın Eğil
ilçesinde bulunan Dicle Barajı
'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD
ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı. Bismil
ilçesinde zabıta ekipleri. Dicle ve Ulutürk mahallelerinde yaşayan vatandaşları sel ve su baskını
tehlikesine karşı anonslarla uyarıyor.
Bu iki mahallede yaşayan vatandaşlar evlerini terk ediyor.
Diyarbakır,Dicle Barajı,Dicle
14 Aralık 2018 Cuma 01:29