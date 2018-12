Dicle Barajı'nın Kapaklarından Birinin Yağış Nedeniyle Kopması

14 Aralık 2018 Cuma 14:07



Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin akşam saatlerinde kopması sonucu su seviyesinin yükselişi sürüyor.Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağının dün tedbir amaçlı açılması, suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan birinin koparak akıntıya kapılmasına bağlı olarak Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu nehrin yatağı genişledi.Nehir yatağının genişlemesi sonucu gölü andıran nehri görmek için çok sayıda meraklı vatandaş, On Gözlü Köprü mevkisine geldi.Birçok vatandaş nehir kenarında öz çekim yaptı.Yeni evlenecek çift, dış çekim mekanı olarak tercih ettiMuhsin Gülüm ve Özlem Aras çifti de düğün fotoğrafları için dış mekan olarak On Gözlü Köprü'yü tercih etti.Köprüde fotoğraf çektiren çift, "İnşallah mutlu olacağız. Daha önce nehri böyle görmemiştik. Bu kadar hızlı aktığını ilk defa görüyoruz. Nehir çok hızlı akıyor. Fotoğraf çekimimizin bugüne denk gelmesi daha güzel oldu. Geldiğimizde nehirde su seviyesinin yükseldiğini gördük ve fotoğraf çektirmek istedik." diye konuştu.Nehir kenarında işletmesi bulunan Doğan Kızgın, dün gece yetkililerin kendilerine uyarıda bulunduğunu, bunun üzerine işletmede bulunan malzemeleri tahliye etmeye başladıklarını söyledi.Malzemelerinin bir kısmının sular altında kaldığını anlatan Kızgın, "Mağdur olduk. Çok sayıda ağaç dikmiştik. Hepsi sular altına kaldı. Uzun yıllardır burayı işletiyoruz. Suyun bu kadar yükseldiğini ilk defa görüyoruz." dedi.İşletme sahibi Mazlum Mehmetoğlu da dün gece belediyenin, eşyalarını boşaltmaları yönünde kendilerini uyardığını ama suyun bu kadar yükseleceğini tahmin edemediklerini aktardı.Mehmetoğlu, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması. 10 yıldır işletmecilik yapıyorum ilk defa su bu kadar yükseldi." ifadelerini kullandı.Köprü tedbir amaçlı kapatıldıSu seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle tarihi On Gözlü Köprü güvenlik amacıyla yaya geçişine kapatıldı.Köprünün çevresinde yer alan işletmelerin malzemelerini tahliyesi sürüyor.