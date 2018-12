Dicle Barajı'nın Kapaklarından Birinin Yağış Nedeniyle Kopması

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:55



DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Toprak , "Taşkının 4 metre olacağı ve 1,5 saat sonra Diyarbakır 'a ulaşacağını haberini alır almaz hemen çalışmalarımızı başlattık. Hocalarımız simülasyon çalışmalarını hemen gerçekleştirdi." dedi. Dicle Barajı 'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağının tedbir amaçlı açılması, suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan birinin koparak akıntıya kapılmasına bağlı olarak Dicle Nehri yatağında su seviyesi yükseldi.Prof. Dr. Toprak, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da kurum ve kuruluşlarla her zaman tetikte olduklarını, bütün akademik bilgilerini onlarla paylaştıklarını anlattı.Dicle Barajı'ndaki taşkını duyar duymaz dekanlık olarak bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Toprak, şöyle devam etti:"Taşkının 4 metre olacağı ve 1,5 saat sonra Diyarbakır'a ulaşacağını haberini alır almaz hemen çalışmalarımızı başlattık. Hocalarımız simülasyon çalışmalarını hemen gerçekleştirdi. Olası etkiler nelerdir? Eğil 'de, Çınar 'da, Sur 'da, kent genelinde nasıl bir etkisi olacak? Nerelere kadar yayılacak? Bunda maddi ve manevi nasıl bir hasar verebilir analizlerini yaptık. Çok şükür gördüğümüz herhangi bir hayati risk oluşturmadığı, herhangi bir can kaybına zarar verebilecek bir durumun söz konusu olmayacağını çalışmalarımızda gördük."Toprak, nehir yatağında yerleşimin olmaması ve bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.DÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizamettin Hamidi de yıllardır Dicle Havzası'nda taşkın alanında çalışmalar yaptığını anımsattı."Taşkın doğal olarak akarsu yatağındaki taşmalar nedeniyle yerleşim alanlarına ve çevreye önemli zararlar verebilen afetler arasında yer alıyor. Depremden sonra su taşkın olaylarının büyük zararları olabilir. Dicle Barajı'nın 3 kapağından birinin hasar nedeniyle kopması sonucu bir taşkın tehlikesi ve tedirginlik oluşturmuş olsa bile çok şükür onu bile sağlıklı bir şekilde atlatmış durumdayız. Enine taşkın söz konusu olduğu için ileriki yerleşim alanlarında etkisinin azaldığı görülmektedir. Her ne kadar su yükselmesi görülse bile can ve mal kaybı bulunmamaktadır."Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Em de olaydan sonra simülasyon programlarını kullanarak taşkının durumunu incelediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:"Gördüğümüz şuydu, taşkının daha çok Dicle Nehri yatağında kalacağıydı. Bunun dışında şehrin içinde bulunan 3 köprüyü hemen kodlarını kontrol ettik. Silvan , Fiskaya ve On Gözlü Köprü'ydü. Suyun 4 metre yükseldiğini düşündüğünüzde bunların çok etkilenmeyeceğini simülasyon ile gördük. Bunların normal bir taşkın olduğuna, valilik üniversite ve AFAD ile çok etki yapmayacağı kanısına vardık."Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda 13 Aralık 'ta aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu nehirdeki su seviyesi yükselmişti.