Dicle Bebek, Ankara'da Lazer Tedavisi Görecek

20 Kasım 2018 Salı 13:01



20 Kasım 2018 Salı 13:01

MALATYA'da, 2 ay önce dünyaya gelen, doğuştan gırtlak perdelenmesi (nefes alamama) teşhisi koyulan ve solunum cihazı olmadan nefes alamayan Dicle Şevval Kaplan, Sağlık Bakanlığı'nca lazer tedavisiyle sağlığına kavuşturulması için Ankara'ya götürüldü.Kaplan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 ay önce dünyaya gelen ve Dicle Şevval ismi koyulan bebeğin boğazına, nefes alamadığı için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazı takıldı. Böyle nefes alabilen Dicle, riskli olduğu için hastaneden eve gönderilmedi ve yoğun bakım ünitesinde tutulmaya başlandı. Günlerdir hastanede yatan Dicle'nin ailesinin, DHA muhabirine, bebeklerinin riskli ve maliyetli ameliyatla sağlığına kavuşabileceğini anlatmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca harekete geçildi.Yüzlerce kişinin yardımcı olmak için irtibat kurduğu öğretmen olan; ancak atanamadığı için şoförlük yapan baba Sinan ve ev kadını anne Derya Kaplan'a ulaşan bakanlık yetkilileri, Dicle bebeğin Ankara Üniversitesi'nde lazer tedavisiyle sağlığına kavuşturulacağı müjdesini verdi.Bakanlık yetkilileri, ambulansla Dicle bebek ve ailesinin gece saatlerinde Ankara'ya gitmesini sağladı.'İNŞALLAH MALATYA'YA KUCAĞIMDA DİCLE İLE DÖNERİM'Dicle bebeğin sevk işlemini yaptıran Derya- Sinan Kaplan çifti, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. DHA'nın haberinin ardından yüzlerce kişiden tedavi ve yardım için telefon aldıklarını anlatan Derya Kaplan, "Televizyonda izleyen yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi, bebeğimizin tedavisine yardımcı olmak için aradı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar ve kızımızın raporlarını istediler sonra da Ankara'ya sevkinin yapılacağını söyleyip ambulans tahsis ettiler. İnşallah kızım, Ankara'da sağlığına kavuşur ve Malatya'ya kucağımda Dicle Şevval ile geri dönerim" dedi.- Malatya