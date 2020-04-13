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Dicle'de 2 ev korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı bir köyde, 2 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:10
Dicle'de 2 ev korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır 'ın Dicle ilçesine bağlı bir köyde, 2 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.


Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken bir yandan da karantina uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda Dicle'ya bağlı bir köyde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşın temas ettiği iki ailenin bulunduğu ev karantinaya alındı. Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, "Dicle'da bir vakamız var. Hasta korona virüse dair bir semptom göstermedi. Başka hastalıktan dolayı inme geçirdi. Korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmalarımız var. Testi pozitif çıkan vatandaşın temas ettiği Dicle ilçesine bağlı köydeki 2 ev, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan vatandaşın çevresinde birkaç kişiden numune aldık. Onların sonucu negatif geldi. Şüphelendiğimiz birkaç kişiden daha numune alacağız. Gelen sonca göre süreci yöneteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Dicle, Güncel
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