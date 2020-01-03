Haberler » Güncel » Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

03.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:28 Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'ın ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Dicle'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, ilçede hayat durma noktasına geldi. Ekipler, karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenilirken, yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:56   İtfaiye'den yılın son ziyareti Gölmarmara'ya - Haber
13:56   Kaymakam Başmakçı'nın köy ziyaretleri - Haber
13:55   Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Haber
13:55   İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı - Haber
13:55   Spor mhk başkanı zekeriya alp'ın açıklamaları - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 13:58:42