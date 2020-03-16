Dicle'de korona virüs semineri
Diyarbakır'ın Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle Belediyesi personeline korona virüs semineri verdi.
16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:41
Diyarbakır 'ın Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle Belediyesi personeline korona virüs semineri verdi.
Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen seminere Güner'in yanı sıra, çevre sağlığı teknisyeni Elif Seyhan , Dicle Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürü İskender Dayan, bazı birim amirleri ile çok sayıda belediye personeli katıldı.
Yaş ilerledikçe ve vücut direnci azaldıkça korona virüsün etkileme oranının arttığına dikkat çeken Güner, "Biz şu an çok etkilenmedik. Siz ve çalışan diğer kesim, sizinle irtibata geçiyor. En azından tokalaşmamanızı bilmeniz gerekiyor. Korona virüs, kronik hastalığı olanlara, yaşlı olanlara bulaştığında hızlıca yayılır. Korona virüsü ait bulgu nefes darlığıdır. Ciddi nefes darlığı varsa doktorunuza başvurun. Direnci düşük birine bulaştığında, ciğer ve böbrek yetmezliklerine yola açabilir" dedi.
Belediye ekipleri binayı dezenfekte ederken seminer soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen seminere Güner'in yanı sıra, çevre sağlığı teknisyeni Elif Seyhan , Dicle Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürü İskender Dayan, bazı birim amirleri ile çok sayıda belediye personeli katıldı.
Yaş ilerledikçe ve vücut direnci azaldıkça korona virüsün etkileme oranının arttığına dikkat çeken Güner, "Biz şu an çok etkilenmedik. Siz ve çalışan diğer kesim, sizinle irtibata geçiyor. En azından tokalaşmamanızı bilmeniz gerekiyor. Korona virüs, kronik hastalığı olanlara, yaşlı olanlara bulaştığında hızlıca yayılır. Korona virüsü ait bulgu nefes darlığıdır. Ciddi nefes darlığı varsa doktorunuza başvurun. Direnci düşük birine bulaştığında, ciğer ve böbrek yetmezliklerine yola açabilir" dedi.
Belediye ekipleri binayı dezenfekte ederken seminer soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Zabıta, Seyhan, Dicle, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi