Dicle'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 41 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır 'ın Dicle ilçesinde, kent genelinde korona virüs tedbirlerine uymayanlara 41 bin 25 lira para cezası kesildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı kent genelinde korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uymayanları uyardı. Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde, korona virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, hepimizin sağlığı için her vatandaşımız üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanmaktadır. Bu süreçte gerekli duyarlılığı göstermeyen; 65 yaş üstü, iş yeri ve iş yeri sahibi, vatandaş ve araç sürücüsü 24 kişiye toplam 41 bin 25 TL para cezası, 4 kişiye de adli işlem uygulanmıştır. Amacımız ceza yazmak değil, sağlığımızı tehdit eden Korona virüs üzerinde duyarlılığı arttırmak, gerekli duyarlılığı göstermeyenleri caydırmaktır. Korona virüs yalnızca kendi sağlığımızı değil, ailemizin, sevdiklerimizin ve tüm insanlığın sağlığını tehdit etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA