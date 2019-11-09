Haberler » Güncel » Dicle'de Mevlid-i Nebi programı - Haber

Dicle'de Mevlid-i Nebi programı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde merkez Yeni Camisinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleşti.

09.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:36Dicle'de Mevlid-i Nebi programı
'ın ilçesinde merkez Yeni Camisinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleşti.

Dicle merkez Yeni Camiinde akşam namazını müteakip başlayan programda, önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Mevlid-i Şerif, kaside, ilahi, sohbet ve dualar edildi. Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası için "Peygamberimiz ve Aile" konusunu belirledi. Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olabilmektedir. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, haksızlığa yol açmadan, sabır, fedakarlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında, gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak ilk merci, akl-ı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakarlık olmalıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 Malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördü
17:18 Hong kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi
17:18 Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
17:17 Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı
17:17 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (6)(Prof....
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:18:55