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Dicle'de okul sporları kros yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporlar kros yarışmaları faaliyet programı kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde koşu yarışması düzenlendi.

03.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:28Dicle'de okul sporları kros yarışması
Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporlar kros yarışmaları faaliyet programı kapsamında, 'ın ilçesinde koşu yarışması düzenlendi.

Program kapsamında yer alan Kros Yıldızlar, Gençler Kategorisi Mahalli Müsabakaları'nda, birçok öğrenci dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen koşu yarışması, Dicle - Hani yolu 1 ile 5 kilometreleri arasında yapıldı. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı maraton, Dicle Üçyol mevkine yakın bir noktada, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Yarışma sonucunda genç ve erkeklerde Necati Ceylan Anadolu Lisesi okul olarak 1'nci olurken, yıldız kız ve erkekler kategorisinde, topladığı puanlarla Bozoba Orta Okulu 1'nci oldu. Yarışmada ayrıca ferdi olarak Karagömü, Bozoba ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri 1'nci oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt, "Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilerimiz, ileri bir tarihte ilçemizi Diyarbakır'da temsil edecek yarışmalara katılmaya hak kazandılar" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Spor

Kaynak: İHA

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