Dicle Edaş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verecek

Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te bu yıl 2 bin 757 çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi vereceği bildirildi.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, pazartesi günü başlayan ve mart sonuna kadar devam edecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine bu yıl Diyarbakır'da bin 37, Şanlıurfa'da 687, Mardin'de 348, Batman'da 289, Şırnak'ta 220 ve Siirt'te 176 olmak üzere toplam 2 bin 757 çalışanın katılacağı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, şirket bünyesinde tüm çalışanların sağlık ve güvenliğinin ilk sırada geldiğini belirterek, "İş kazaları konuşarak önlenemez. Şimdi eylem vakti. Burada teorik eğitimleri verilen iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahada da ciddi çalışmalar yapmak, geçmişte yaşanan iş kazalarının neden yaşandığını ve nasıl önlenebileceğini çok iyi araştırmak gerekir. İş sağlığı ve güvenliği konusu bir kültürdür. Olası iş kazaları ancak her çalışanımızın bu kültürü hayatının bir parçası haline getirmesiyle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.