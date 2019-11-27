Haberler » Ekonomi » Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti - Ekonomi

Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'de kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriğini kesti.

27.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:48Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), 'de kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriğini kesti.
Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'deki 5 bin 800 çiftçinin toplam 1 milyar 280 milyon lira elektrik borcu bulunduğu belirtildi.
Dicle EDAŞ bölgesindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan birçok tarımsal sulama abonesinin kullandığı elektriğin bedelini ödemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çiftçi, ürün desteği gibi desteklerin yanında yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Bir diğer ifadeyle 10 bin lira elektrik kullanan Mardinli çiftçi, 4 bin 500 lira ödüyor ama çiftçi kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi kaçak elektrik ve ödemediği vergilerle ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin'de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Müşterilerin yüzde 91'i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1,3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1453'ünün elektriği kesildi."
Öte yandan açıklamada, söz konusu uygulamanın Mardin dışındaki illerde de başlatıldığı ifade edildi.

Mardin, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:44 BES fonu istatistikleri
14:44 En fazla kazandıran BES fonları
14:44 En fazla kaybettiren BES fonları
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
27.11.2019 14:50:32