Dicle Edaş'tan Kocaköy'e 4,5 Milyon Liralık Yatırım

13 Aralık 2018 Perşembe 11:49



13 Aralık 2018 Perşembe 11:49

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki tüketicilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek amacıyla elektrik şebekesini yenilemeye yönelik 4,5 milyon liralık yatırım projesini hayata geçirdi.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, bin 407 abonesi bulunan ilçede yaz aylarında başlatılan çalışmalar kapsamında 5 adet yeni beton köşk binasının kurulduğu ve 140 adet aydınlatma direği montajının tamamlandığı bildirildi.Şirketin 4 bin metreküp kanal kazarak 25 bin metre yer altı kablosu döşediği belirtilen açıklamada, 600 adet beton direk dikilerek, 20 bin metre alçak gerilim havai izole iletken hattı montajının yapıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, kaçak elektrik kullanımını önleyecek 39 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve 190 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) montajının da gerçekleştirileceği ifade edildi.İlçede yapılan çalışmalarda engellemelerle karşılaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Daha önce yapıların içinde bulunan ve müdahalelere açık olan elektrik sayaçlarının dışarıdaki panolara taşınmasına başlanınca, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarının farkına varan bazı gruplar çalışmaları engellemeye başladı. Önce Dicle EDAŞ Kocaköy İlçe Şefliğini işgal eden eylemci gruplar, ardından çalışan ekipleri tehdit ederek engellemeye başladılar. Yer yer yaşanan gerginlikler, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle şiddete dönüşmeden engellendi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Kocaköy'deki çalışmaların Dicle EDAŞ yetkililerinin talebi üzerine polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında devam ettiği de kaydedildi.Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.