Dicle Elektrik 8 Dünya Mart Kadınlar Günü'nü kutladı
Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
09.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:55
Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.
Güneydoğu'nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan tüm iş yerlerinde, işlemlerinde öncelik tanınan kadın müşterilere karanfil dağıtıldı. Hizmet bölgesindeki illerde ise yöneticiler, kadın çalışanlarla bir araya gelerek bu özel günü kutladı. Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Dünya Kadınlar Günü için kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. En kapsamlı kutlama ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Diyarbakır'da yapıldı. Genel müdürlük ve il müdürlüğünde çalışan tüm kadınlar şirket yemekhanesinde bir araya geldi.
Kadın çalışanlara hediye
Genel Müdür Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka başta olmak üzere tüm yöneticilerin hazır bulunduğu kutlamada kadın çalışanlara karanfil ve hediye paketi dağıtıldı. Konuşmasında, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Genel Müdür Arvas, şirketin yönetim kademeleri başta olmak üzere genelinde kadın çalışan sayısını her geçen gün arttığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi.
Kutlama, kadın çalışanlarla yöneticilerin günün anısına toplu fotoğraf çekmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Güneydoğu'nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan tüm iş yerlerinde, işlemlerinde öncelik tanınan kadın müşterilere karanfil dağıtıldı. Hizmet bölgesindeki illerde ise yöneticiler, kadın çalışanlarla bir araya gelerek bu özel günü kutladı. Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Dünya Kadınlar Günü için kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. En kapsamlı kutlama ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Diyarbakır'da yapıldı. Genel müdürlük ve il müdürlüğünde çalışan tüm kadınlar şirket yemekhanesinde bir araya geldi.
Kadın çalışanlara hediye
Genel Müdür Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka başta olmak üzere tüm yöneticilerin hazır bulunduğu kutlamada kadın çalışanlara karanfil ve hediye paketi dağıtıldı. Konuşmasında, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Genel Müdür Arvas, şirketin yönetim kademeleri başta olmak üzere genelinde kadın çalışan sayısını her geçen gün arttığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi.
Kutlama, kadın çalışanlarla yöneticilerin günün anısına toplu fotoğraf çekmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Dicle Elektrik 8 Dünya Mart Kadınlar Günü'nü kutladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Dicle, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti