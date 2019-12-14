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Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.

14.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:32Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek
Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan enerji borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeme kararı aldı. Bu karardan enerji borcu bulunmayan çiftçilerin etkilenmemesi için ilk etapta 100 jeneratör kurularak, söz konusu abonelerin elektrik ihtiyaçları giderilecek.
Bu sayede, borcu nedeniyle elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri, ana hattan "kanca atmak" ve benzeri kaçak yollarla elektrik kullanamayacak.

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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