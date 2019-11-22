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Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine gelecek haftadan itibaren elektrik vermeyecek.

22.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:54Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyecek
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), 'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine gelecek haftadan itibaren elektrik vermeyecek.
Şirket yapılan açıklamada, 'dan sonra en fazla elektrik gücüyle tarımsal sulama yapılan Mardin'de, elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin bulunduğu bildirildi.
Mardin'deki çiftçilerin elektrik borçlarını ödemeleri hususunda son kez uyarıldığı kaydedilen açıklamada, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin 2019'a ait elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine gelecek haftadan itibaren enerji vermeyeceği duyuruldu.
Açıklamada, Mardin'de abonelerin kullandıkları enerjinin bedelini ödemek istememeleri nedeniyle tahsilatta sıkıntılar yaşandığı vurgulanarak, "Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen beklenen ödemeler yapılmamıştır. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre, bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçi zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik ancak geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin iyi niyetli olmadığı gördük. Uyarılarımızın ardından bu borçlar ödenmediği takdirde bu abonelere kesinlikle elektrik verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Türkiye'de elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yarısının Dicle Elektrik AŞ'nin bölgesinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Mardin'de bulunan tarımsal sulama abonelerinin Dicle Elektrik'e 1 milyar 200 milyon lira borcu bulunuyor. Üstelik borçlu abonelerin çoğunun önceki yıllara ait birikmiş elektrik borçlarının da bulunduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Mardin, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

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