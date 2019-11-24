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Dicle Elektrik çocukları ağırladı

Dicle Elektrik Batman İl Müdürlüğü, çocukların ebeveynlerinin çalıştığı şirketi ve çalışma ortamını tanımalarını sağlamak için bir organizasyon gerçekleştirdi.

24.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:04Dicle Elektrik çocukları ağırladı
Elektrik İl Müdürlüğü, çocukların ebeveynlerinin çalıştığı şirketi ve çalışma ortamını tanımalarını sağlamak için bir organizasyon gerçekleştirdi.

ve babalarıyla birlikte şirkete gelen çocukları Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus karşılayıp ağırlarken, çocuklar hep birlikte elektriğin üretimi, dağıtımı ve önemini içeren çizgi film ve bilmecelerin yer aldığı sinevizyon gösterisini izledi. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, şirket çalışanlarının çocuklarına yönelik ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bunu belirli aralıklarla sürdürerek kalıcı hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Temel amaçlarının çocuklara, anne ve babalarının çalıştığı şirketi ve çalışma ortamlarını tanımalarını sağlamak olduğunu aktaran Berus, "Dicle Elektrik, aile ortamı olan ve çalışanlarına değer veren önemli bir şirkettir. Bu güzel ortama çocukları da dahil etmek istedik. Yaptığımız etkinlikle çocuklar, ebeveynlerin nasıl bir şirkette ve nasıl bir ortamda çalıştıklarına tanık oldular. Çalışanlarımız gibi çocuklar da kısa sürede bir birine kaynaştı ve kendi aralarında eğlendiler. Bu etkinlik onlar için de bizim için de güzel bir anı oldu" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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