30.06.2019 14:41
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Dicle Elektrik e-devlet kapısında

Dicle Elektrik e-devlet kapısında

Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi elektrik abonelik işlemlerinde e-devlet döneminin başlatıldığını duyurdu.

Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi elektrik abonelik işlemlerinde e-devlet döneminin başlatıldığını duyurdu. Şirketten yapılan duyuruda, e-devlet kapısı üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemlerin kolay, hızlı ve güvenli yapılabileceği bildirildi.

Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan , daha önce hizmet noktalarına gidilerek yapılabilen birçok işlemin artık e-devlet kapısı üzerinden dakikalar içerisinde yapılabildiğini söyledi. Teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde hizmet alanında bulunan Diyarbakır , Şanlıurfa , Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 'taki 1 milyon 800 bin dolayındaki müşterilerinin bundan böyle evlerinden veya iş yerlerinden bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik sonlandırma ve borç bilgileri ile ödeme bilgilerini e-devlet kapısı altyapısı üzerinden rahatlıkla yapabileceğini belirtti.

E-devlet kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapan Dicle Elektrik müşterileri, elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayabileceği gibi, yapılan sözleşmeler sistem üzerinden müşterilerin ikamet adreslerine gönderilecek. Müşteriler tüketim faturalarına eklenecek güvence bedelini de taksitli olarak ödeyebilecekler. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Avni Doğan , Dicle , Güncel

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