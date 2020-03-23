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Dicle Elektrik, elektriksiz kalan 8 aileye katır sırtında ekip gönderdi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Irak sınırındaki Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapalı olan bir köyde yaşayan 8 ailenin enerjisiz kalmaması için katır sırtında ekip göndererek arızayı giderdi.

23.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:22
Dicle Elektrik, elektriksiz kalan 8 aileye katır sırtında ekip gönderdi
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Irak sınırındaki Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapalı olan bir köyde yaşayan 8 ailenin enerjisiz kalmaması için katır sırtında ekip göndererek arızayı giderdi.
Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evde kalan abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için çalışan Dicle EDAŞ'ın öte yandan da zorlu kış şartlarıyla da mücadele ettiği belirtildi.
Şırnak'ın sınır ilçesi olan Beytüşşebap'a 23 kilometre mesafede bulunan Gökçe köyünde elektrik taşıyan enerji nakil hattının 3 gün önce yoğun kar nedeniyle koptuğu ifade edilen açıklamada, köyle iletişime geçen Dicle Elektrik Dağıtım Beytüşşebap İşletme Yöneticiliği'nin 47 haneli köyde olumsuz kış şartları yüzünden sadece 8 ailenin kaldığı ve diğerlerinin mevsim başında ilçe veya diğer köylere göçtüğü bilgisini aldığı kaydedildi.
Açıklamada, yaşanan arızayı giderebilmek için araçlarla yola çıkan ekiplerin 1 metreye ulaşan kar nedeniyle birkaç denemeye rağmen geri dönmek zorunda kaldığı, İşletme Şefi Mesut Ataman'ın başında bulunduğu ekibin dün bir kez daha arızayı giderebilmek için araçlarla yola çıktığı, ancak 15'nci kilometrede yine yolda kalındığı aktarıldı.
Ekiplerin bu kez çözüm olarak katırlardan yararlandığına işaret edilen açıklamada, köylülerle iletişime geçilerek katır getirmeleri istendiği ve köylülerin kısa sürede getirdiği katırlara yüklenen malzemelerin zorlu bir yolculuğun ardından arızanın gerçekleştiği yere ulaştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada, gün boyu devam eden çalışmanın sonunda arıza giderilerek iletim hattının yenilendiği ve 8 aboneye yeniden elektrik verildiği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dicle Elektrik Dağıtım, Beytüşşebap, Şırnak, Dicle, Ekonomi

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